Calciomercato Roma, contatti continui: arriva subito

Calciomercato Roma, contatti continui con il difensore svincolato: la sensazione è che possa arrivare subito alla corte di Mourinho

Sembra aver cambiato idea Tiago Pinto, forse spinto non solo da Mourinho ma anche dalle ultime uscite della Roma che tra Udinese e Ludogorets ha preso sei gol in due partite. Serve un difensore alla squadra giallorossa, anche a livello numerico, e allora il gm potrebbe intervenire a differenza di quanto si aspettava, anche sul mercato degli svincolati.

Contatti continui con Maksimovic per la Roma. Con la svolta che ci potrebbe essere nello spazio di pochissimi giorni. Il difensore ex Napoli e Genoa potrebbe diventare presto un giocatore giallorosso. Un innesto di mercato che potrebbe aiutare lo Special One in quelle che potrebbero essere le rotazioni dietro. Magari facendo accomodare al suo fianco chi al momento non gli dà delle garanzie.

Calciomercato Roma, svolta Maksimovic

I contatti a quanto pare sono iniziati lo scorso 20 agosto, quando il difensore ha deciso di cambiare agente. Su di lui s’è informato anche il Galatasaray, per il giocatore la priorità è stata sempre quella di rimanere in Italia. La Roma ci lavora da quel giorno e nelle ultime ore sembra decisa ad approfondire quelli che sono i contatti e magari chiudere in breve tempo questa operazione. Un’operazione a parametro zero che darebbe a Mou quel difensore richiesto ma che per i problemi poi successi a Wijnaldum non è arrivato. I fondi sono stati impiegati per prendere Camara.

Insomma, forse qualcuno arriverà ugualmente e forse qualcuno vedrà presto le porte di Trigoria aprirsi. Magari anche per una sola stagione, con un contratto fino al prossimo 30 giugno, anche per capire l’evolversi delle cose. La notizia di questo avvicinamento tra le parti è riportata da Alfredo Pedullà.