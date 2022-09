Empoli-Roma, le formazioni ufficiali: la decisione su Abraham

Empoli-Roma, ecco le formazioni ufficiali in vista del posticipo: la scelta di Mourinho su Zaniolo e Abraham

Ecco le formazioni ufficiali che mettono la parole fine a tutte quelle che sono state le supposizioni di questi ultimi giorni della settimana su chi Mourinho avrebbe mandato in campo contro l’Empoli. Una sfida che la Roma deve vincere per mettersi alle spalle le due sconfitte arrivate nel corso della settimana prima contro l’Udinese e poi contro il Ludogorets in Europa League. Insomma, un crocevia importante per la stagione giallorossa, chiamata ad una prova di forza nel giorno della terza uscita in trasferta consecutiva.

Sarà ancora 3-4-2-1 per la Roma: con Rui Patricio in porta e linea difensiva composta da Mancini, Smalling e Ibanez; Celik a destra e Spinazzola a sinistra con Cristante e Matic a comporre la cerniera in mezzo al campo. Alle spalle di Abraham la coppia formata da capitan Pellegrini e Dybala.

Empoli-Roma, Abraham dal primo minuto

Una buona notizia arriva sicuramente dal fatto che Abraham è abile arruolabile dopo essersi messo alle spalle il problema di Udine e guiderà l’attacco giallorossa. Il centravanti inglese deve sbloccarsi dopo un avvio di stagione un poco così e, stasera, deve mettersi sulle spalle la Roma e portarla alla vittoria.

Insomma, niente difesa a quattro e nemmeno Camara dal primo minuto. Si rimane così: Mourinho non ha intenzione di stravolgere la squadra almeno per ora e vuole lavorare in questo modo.

L’Empoli di Zanetti invece scenderà in campo con il 4-3-1-2: davanti a Vicario ci saranno Stojanovic, Ismajli, Luperto e Parisi. Haas, Marin e Bandinelli a centrocampo, Pjaca alle spalle di Satriano e Lammers.