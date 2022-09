Empoli-Roma, probabili formazioni e dove vederla in Tv e Streaming

Torna in campo la Roma contro l’Empoli dopo le due sconfitte contro Udinese e Ludogorets. Le probabili formazioni e dove vederla

Per scongiurare una ‘mini crisi’ la Roma torna in campo questa sera contro l’Empoli nel match che chiuderà la sesta giornata di campionato. Tutte le big, ad eccezione della Juventus fermata sul 2-2 dalla Salernitana, hanno conquistato i tre punti in questa giornata. Stessa cosa dovrà fare la squadra di Mourinho per non perdere terreno ma soprattutto per rialzarsi dopo i due KO contro Udinese e Ludogorets che hanno fatto scattare qualche campanello d’allarme.

Rientri importanti per Mourinho dall’infermeria quest’oggi. Tornano a disposizione sia Abraham che Zaniolo, anche se quest’ultimo probabilmente solo in panchina. Mentre si ferma Zalewski, che rimane ai box insieme a Karsdorp e i lungodegenti già noti. Scelte obbligate per il portoghese in difesa, mentre davanti tornano diverse alternative.

Empoli-Roma, tornano Abraham e Zaniolo: probabili formazioni e dove vederla

Riparte dal Castellani di Empoli la Roma per rialzarsi e tornare a conquistare tre punti fondamentali per rimanere attaccata al ‘gruppone’ di testa. Per José Mourinho oggi le scelte in difesa saranno quasi obbligate. Tra i pali tornerà Rui Patricio dopo l’esordio da titolare di Svilar in Europa League. I centrali difensivi saranno i soliti tre: Mancini, Smalling e Ibanez. Mentre sulle corsie esterne arrivano le scelte obbligate con Celik a destra e Spinazzola a sinistra, visti gli infortuni di Karsdorp e Zalewski. A centrocampo Matic sembrerebbe essere sicuro del posto, mentre il ballottaggio sarà tra Cristante e Camara. Infine Dybala e Pellegrini dietro al rientrante Abraham, con Zaniolo che dovrebbe partire dalla panchina.

Fischio d’inizio alle 20:45, con la partita che sarà visibile come sempre su Dazn, ma oggi anche su Sky, oltre che in streaming su Sky Go e Now.