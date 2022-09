Roma, tifosi senza freni: doppio sold out

Roma, i tifosi giallorossi sono senza freni: sold out ufficiale con l’Atalanta, contro l’Helsinki in vendita pochissimi biglietti

Si va verso il doppio tutto esaurito. Un segnale della passione incontrastata dei tifosi giallorossi verso la squadra di José Mourinho che ieri sera, nel posticipo di Empoli, ha rimesso le cose in chiaro conquistando una vittoria dopo due sconfitte di fila tra campionato ed Europa League. L’entusiasmo è quello dei giorni migliori, anche perché la vetta della classifica è lì, a un solo punto. Non succedeva da troppo tempo.

Un avvio quindi importante, ma prima dell’Atalanta all’Olimpico c’è da affrontare la seconda giornata di Europa League contro l’Helsinki. Il tutto esaurito è cosa certa, visto che al momento sono stati venduti 59 mila biglietti e ne rimangono pochi solamente della tribuna Monte Mario. Un amore incondizionato.

Roma, doppio sold out in arrivo

Poi ci sarà la sosta per le Nazionali. E sarebbe opportuno prendersi un periodo di riposo con due vittorie consecutive che, aggiunte a quella di ieri, sarebbero tre. Il tutto per non perdere il filo del discorso e per rimanere lì, in alto, e magari pure davanti a tutti visto che c’è anche la sfida tra Napoli e Milan. Serve comunque la miglior Roma, che riavrà anche Nicolò Zaniolo a disposizione che ieri s’è gustato i gol di Dybala e di Abraham dalla panchina e poi, a pochi secondi dal termine, s’è preso l’abbraccio di Mourinho.

Serve pure la sua qualità e il suo strapotere fisico in questo doppio impegno davanti all’Olimpico strapieno e tutto giallorosso. Quattro giorni di amore prima dello stop. Così come succede comunque spesso dalle parti della Capitale.