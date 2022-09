Calciomercato Roma, non lo perdono d’occhio: triplo affare a gennaio

Calciomercato Roma, l’Arsenal potrebbe tornare la carica a stretto giro di posta per piazzare definitivamente il colpaccio.

L’ottima prestazione al “Castellani” di Empoli ha permesso alla Roma di riprendere la marcia in campionato, conquistando tre punti fondamentali a Dybala e compagni, che sono ritornati ad affacciarsi nei palcoscenici più nobili della classifica. Anche contro i toscani, però, ci sono state delle note negative che José Mourinho non avrà mancato di analizzare.

Come confermato dallo stesso Special One nel corso di una delle dichiarazioni post partita, il duo di centrocampo Matic-Cristante per struttura fisica e per caratteristiche fa una certa fatica ad interpretare delle situazioni di gioco, proprio perché si tratta di due calciatori molto simili. L’assenza di Wijnaldum sicuramente incide, con il nuovo innesto di Camara che al momento è centellinato dal tecnico lusitano, che vuole integrarlo step dopo step.

Uno dei profili accostati con insistenza ai giallorossi – prima che la Roma decidesse di virare con decisione su Wijnaldum – è stato Douglas Luiz, molto vicino poi al trasferimento all’Arsenal. E proprio i Gunners potrebbero nuovamente ritornare alla carica, già a gennaio.

Calciomercato Roma, l’Arsenal non molla Douglas Luiz e pensano al triplo acquisto immediato

Legato all’Aston Villa da un contratto in scadenza nel 2023, per Douglas Luiz sono arrivati dei sondaggi esplorativi anche dalla Juventus – che però non può affondare il colpo almeno fino a gennaio, complice la situazione extracomunitari (analoga a quella della Roma ) – ed il Milan. Ecco perché occhio al sempre più probabile ritorno di fiamma dell’Arsenal, che stando a quanto riferito da footballinsider247.com vorrebbe mettere a segno un triplo acquisto nella sessione invernale di calciomercato per puntellare alcune zone del campo scoperte. Tra i principali avversari dei londinesi nella corsa a Douglas Luiz ci sarebbero però il Liverpool, che come evidenziato dal Daily Express qualche giorno fa, sarebbe propenso ad imbastire una trattativa con i “The Villans” sulla base di uno scambio con Chamberlain. Situazione in fieri che potrebbe vedere un punto di svolta a stretto giro di posta.