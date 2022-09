Dybala non si nasconde: “Ecco perché ho scelto la Roma”

Roma, Dybala non si nasconde ed esce allo scoperto. Ecco l’annuncio dell’argentino legato alla sua decisione di sposare la causa giallorossa e le emozioni vissute nel giorno della sua presentazione.

L’estate giallorossa è stato notoriamente contraddistinta da una serie di emozioni e momenti cruciali o di attesa. Tutto è iniziato a metà giugno con l’annuncio inatteso dell’accordo con Matic, catalizzatore di un calciomercato che ha poi permesso a Mourinho di abbracciare tanti giocatori e di vedere aumentare in modo importante lo spessore della squadra ereditata da Fonseca lo scorso anno.

Tra gli autentici colpi di teatro, c’è stato sicuramente quello di Paulo Dybala, protagonista di un’estate singolare e contraddistinta da contese e dialettiche interne che hanno portato lui a prendere una scelta solamente a fine luglio. La cosa più importante, però, è che l’argentino abbia deciso di sposare la causa capitolina. Proprio in queste ore, a tal proposito, è giunta la sua confessione legata a retroscena e motivi della scelta.

Calciomercato Roma, Dybala non si nasconde: “Ecco perché ho detto sì”

Di seguito i punti salienti della sua intervista s Soccer Bible, toccante plurimi aspetti. “La presentazione è stato per me un momento molto speciale. Mi ha fatto venire la pelle d’oca, anche prima di entrare all’Olimpico ho provato sensazioni incredibili. Sentivo come cantavano, vedevo le bandiere e tutto il resto”.

Sulla scelta di dire sì alla Roma. “Non è stato difficile, soprattutto dopo aver ascoltato alcuni dirigenti e Mourinho. Sono contentissimo della scelta e quello che mi hanno detto mi ha convinto totalmente. Gli obiettivi non cambiano, voglio vincere e dobbiamo essere consapevoli di quello che possiamo fare tutti insieme. Vincere aiuta a vincere, così come avere un allenatore energico e carismatico come Mourinho“.