Roma, Mourinho ha un “Golden Boy”: ufficiale la lista dei 40

La Roma all’interno della rosa ha un ‘Golden Boy’: pupillo di Mourinho inserito nella lista dei migliori 40 in tutta Europa

Di talenti quest’anno la Roma all’interno della rosa ne ha molti. Il duro lavoro di Tiago Pinto e gli sforzi della società hanno permesso a Mourinho di accogliere molti giocatori importanti come Dybala, Matic, Wijnaldum e Belotti. Una rosa pronta all’uso che il tecnico portoghese proverà a sfruttare nel migliore dei modi.

Non solo i nuovi acquisti però, perché un altro grande colpo della Roma durante il calciomercato estivo è stato quello di riuscire a trattenere tutti i big presenti in rosa e le migliori promesse. Tra questi Mourinho ha anche un ‘Golden Boy’, inserito nella lista dei migliori 40 in Europa.

Golden Boy, la selezione arriva a 40 candidati: c’è anche Zalewski

Ha solo 20 anni e sembra già essere un veterano. Nicola Zalewski in un anno è riuscito a conquistare tutti, dal mister José Mourinho al pubblico giallorosso. La sua crescità esponenziale lo ha portato a essere in continuo ballottaggio con un titolarissimo di Mourinho, ovvero Spinazzola. Il riconoscimento a Zalewski non arriva solo dalla fiducia di Mourinho ma anche dai premi.

Infatti il terzino polacco della Roma continua a essere in corsa per il premio ‘Golden Boy’, ovvero il miglior calciatore Under 21 dei massimi campionati europei. Da 60 candidati oggi la lista si è ristretta a 40 e Zalewski è ancora presente. Certo in corsa ci sono nomi importanti e internazionali come Bellingham, Camavinga, Gavi, Pedri, Musiala, ma nel calcio mai dire mai e già essere nei primi 40 per Zalewski deve essere motivo di grande orgoglio.