Calciomercato Roma, colpo da 25 milioni: ten Hag insaziabile

Calciomercato Roma, colpo da 25 milioni di euro: dall’Inghilterra sicuri di un possibile inserimento del Manchester United

Nonostante abbia speso sul mercato estivo oltre 200 milioni di euro – la cifra più alta in una singola sessione di mercato – il Manchester United non sembra avere nessuna intenzione di fermarsi e, secondo quanto riportato dal Sun in Inghilterra, nel prossimo mese di gennaio potrebbe tentare il colpo. Un inserimento nella trattativa da 25 milioni di euro. Un elemento che piace a Pinto e che era stato anche accostato alla Roma nei mesi scorsi.

Parliamo di un attaccante giovane ma non solo di prospettiva, visto che sta segnando gol in continuazione e nella scorsa estate era state pure cercato, a quanto pare, dal Bayern Monaco e dal Newcastle. Il profilo di Goncalo Ramos, insomma, è assai ambito in Europa. E il Manchester United, per via anche di alcuni infortuni sulla prima linea, potrebbe fare un ulteriore sforzo economico per accontentare Ten Hag che, dopo un avvio di stagione bruttissimo, ha rimesso in carreggiata i Red Devils.

Calciomercato Roma, lo United su Goncalo Ramos

Otto gol in 12 partite per Ramos in questa stagione con il Benfica. Ventuno anni, elemento di qualità che riesce a trovare la porta con una certa regolarità. Ha una clausola rescissoria di 100 milioni di euro, ma ovviamente si può chiedere a cifre nettamente inferiori. Insomma, lo United ci pensa e potrebbe mettere la freccia in questa operazione che la società giallorossa ha accarezzato nei mesi scorsi.

Difficile, comunque, che gli inglesi possano chiudere a gennaio nonostante le voci che vorrebbero questo, appare assai più probabile invece che questa operazione possa essere rimandata alla prossima estate. La Roma, quindi, almeno nel prossimo inverno, potrebbe rimanere in corsa. Vedremo.