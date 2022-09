Calciomercato Roma, la firma che spiazza Pinto: accordo biennale

Calciomercato Roma, la trattativa è giunta alle sue battute conclusive: la fumata bianca definitiva complica e non poco i piani di Pinto. Ecco perché.

Uno dei reparti che verosimilmente sarà puntellato nel corso della prossima finestra estiva di calciomercato sarà la mediana. In attesa del recupero di Wijnaldum e dell’inserimento in pianta stabile di Camara, al quale Mourinho ha concesso solo scampoli di partita in questo primo scorcio di stagione, le chiavi del centrocampo sono state affidate a Matic e Cristante.

Se la continuità di rendimento del serbo può far dormire sonni tranquilli, non sempre l’ex Atalanta si è reso protagonista di prestazioni qualitativamente brillanti. Non a caso, l’acquisto dell’ex Psg era stato perfezionato proprio per regalare allo Special One un innesto dal maggior tasso tecnico, e che potesse dare il suo contributo anche in termini d’esperienza. Non è escluso, dunque, che i capitolini ritornino a stretto giro di posta a setacciare con attenzione il mercato dei centrocampisti, alla ricerca della soluzione più allettante.

Calciomercato Roma, accordo Xeka-Rennes: ribaltone Douglas Luiz

La notizia che trapela dal Portogallo, in quest’ottica, può complicare i piani della Roma. Stando a quanto riferito da O Jogo, infatti, quest’oggi Xeka si è legato al Rennes per due stagioni, avendo apposto la sua firma sul contratto biennale del quale si parlava ormai da tempo. Dopo la fine della sua esperienza al Lille, squadra nella quale ha militato per ben sei anni, il classe ’94 nativo di Paredes ha scelto di continuare la sua esperienza in Ligue 1, accettando la proposta del Rennes, che a causa dei numerosi infortuni che hanno letteralmente falcidiato la zona nevralgica del campo è stato costretto ad affondare il colpo in tempi relativamente brevi.

Si tratta di una notizia che riguarda indirettamente la Roma, dal momento che sulle tracce di Xeka era segnalato anche l’Arsenal che, stando così le cose, potrebbe nuovamente dirottare le proprie attenzioni su Douglas Luiz, vecchio pallino di Tiago Pinto. Ricordiamo che la Roma non può acquistare il centrocampista brasiliano dell’Aston Villa nella finestra invernale di negoziazioni avendo esaurito gli slot disponibili per gli extracomunitari.