Calciomercato Roma, firma ufficiale e contropiede Arsenal

Calciomercato Roma, dopo giorni di attesa è arrivata la fumata bianca ufficiale che impatta anche sui piani di Tiago Pinto. Gli ultimi aggiornamenti.

Il mercato calcistico rappresenta da sempre uno dei leitmotiv di questo mondo, in grado di infiammare ma anche intristire gli animi dei tifosi durante il trimestre estivo ma non solo. Superata da poco la fase più calda della campagna acquisti, conclusa all’ombra del Colosseo con una mole importante di operazioni su entrambi i fronti, i giallorossi ì, così come tante altre squadre, continuano ad essere protagonisti coinvolti in scenari di non trascurabile importanza.

Al netto dell’impossibilità di poter concretizzare colpi ufficiali, eccezion fatta per gli svincolati, le fasi di congedo di calciomercato sono comunque contraddistinte da monitoraggi, analisi e perlustrazioni finalizzate all’imbastire le giuste strada da approfondire poi a gennaio o a partire dal mese di giugno. Lo stesso Pinto deve saperne qualcosa, consapevole di aver fatto molto bene in questi mesi ma al contempo di poter provare ad assecondare ulteriormente lo Special One, a maggior ragione se si considerano alcune defezioni emerse nel corso di questa primissima parte di stagione.

Calciomercato Roma, firma ufficiale di Xeka al Rennes: le conseguenze

Un po’come accaduto lo scorso anno, anche quest’estate è stata ricca di ribaltoni e sorprese in casa Roma. La più importante, in negativo, è stata certamente quella legata all’infortunio di Wijnaldum, di fronte al quale la dirigenza è stata bravissima nel non scomporsi e nel ricorrere ad un riparo immediato confluito nel nome di Mady Camara. Al netto dell’approdo dell’ex Olympiakos e in attesa del rientro di Wijnaldum, la regione mediana resta comunque quella maggiormente necessitante di migliorie.

Questo anche alla luce della non più tenera età di Matic nonché dell’enigma legato alle condizioni di rientro di Gini. In tale ottica, dunque, non sfugga l’ufficialità giunta in questi minuti e che in modo più o meno diretto coinvolge anche la stessa Roma. Dopo giorni di trattative e avances, il Rennes ha infatti ingaggiato il centrocampista ex Lille, Xeka. Il portoghese è stato individuato come rincalzo immediato per ovviare alle diverse assenze del centrocampo francese.

L’impatto che tale scenario potrebbe avere in casa Roma interessa l’ingerenza dell’Arsenal, da tempo sul giocatore ma adesso costretto a virare su altri obiettivi. Tra questi, in pole position, continua a esservi quel Douglas Luiz che tanto piace a Mourinho e che i Gunners intendono volentieri portare a Londra, alla luce delle qualità del brasiliano e di una condizione contrattuale più che vantaggiosa.