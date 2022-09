Calciomercato, è sempre Roma-Juve: scontro per il colpo a zero

Calciomercato, è sempre Roma-Juve: anche i bianconeri sull’obiettivo di Pinto. Scontro per il colpo a parametro zero

Non solo Zaniolo per cercare di mettere in atto quella che è una vera e propria rivoluzione, ma la Juventus, secondo quanto riportato da TuttoSport in edicola questa mattina, potrebbe mettere i bastoni tra le ruote a Pinto per un innesto che la Roma ha in mente di fare. E, ovviamente, parliamo di quel difensore centrale che Pinto ha cercato di regalare a Mourinho. Obiettivo non raggiunto, almeno per ora, ma la sensazione è che a gennaio qualcosa si muoverà per forza.

Lasciando stare il discorso che non ci saranno innesti a parametro zero, la Roma vuole comunque un elemento in grado di rinforzare il pacchetto arretrato. E nel mirino, da un poco di tempo, c’è finito il francese Ndicka, anni 23, che ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno con l’Eintracht Francoforte. Non è una novità questa, ma potrebbe essere una novità il fatto che anche Cherubini ci starebbe pensando.

Calciomercato Roma, la Juve su Ndicka

Sì, anche la Juventus avrebbe messo gli occhi addosso al difensore che potrebbe salutare la compagnia a parametro zero. I colloqui per il rinnovo adesso sono fermi e potrebbero non riprendere più. Un’occasione, in poche parole, che stimola Pinto e non solo visto che anche dalle parti di Torino sono attirati dalla possibilità di prendere un giocatore giovane, con ampi margini di miglioramento, e soprattutto senza sborsare un euro per il cartellino.

Magari Pinto potrebbe pure cercare l’accelerata a gennaio per Ndicka, mettendo sul piatto un piccolo indennizzo a favore dei tedeschi che potrebbero cedere soprattutto pensando alla possibilità di perderlo a zero. Ma sono discorsi che verranno affrontati nelle prossime settimane. Al momento, la novità, è che anche la Juve punta forte sul 23enne.