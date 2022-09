Calciomercato Roma, firma fino al 2027: accordo totale

Nuovo sviluppo nel futuro della Roma, accordo raggiunto e firma fino al 2027: Tiago Pinto mette a segno un altro colpo importante

Due settimane di pausa per rialzarsi dopo la sconfitta contro l’Atalanta, sicuramente immeritata, ma che ha tolto alla Roma punti già importanti. Mourinho potrà lavorare a Trigoria con i pochi rimasti non convocati dalle rispettive nazionali, oltre agli infortunati El Shaarawy, Kumbulla e Pellegrini, che dovrebbero tornare comunque per il big match contro l’Inter.

Nel frattempo, con il calciomercato chiuso, il lavoro di Tiago Pinto non si ferma. Il general manager giallorosso è pronto a mettere a segno un colpo importante per blindare un altro big della rosa di Mourinho. Accordo trovato e contratto fino al 2027.

Calciomercato Roma, accordo per il rinnovo di Cristante: i dettagli

Nel calciomercato estivo il lavoro di Tiago Pinto è stato estenuante e quasi perfetto. Il general manager della Roma però adesso vuole concentrarsi soprattutto sul blindare i big nella rosa di Mourinho con i rinnovi. Il prossimo a siglare l’accordo che lo legherà al club capitolino potrebbe essere Bryan Cristante, il cui attuale contratto ha scadenza 2024.

Secondo quanto riportato da ‘La Repubblica’, l’accordo tra la Roma e l’entourage del giocatore sarebbe totale. Prolungamento fino al 2027 e ingaggio da 3 milioni di euro netti a stagione più bonus. Dunque il club giallorosso si prepara a blindare ufficialmente un giocatore su cui Mourinho ha sempre puntato e di cui Tiago Pinto ha sempre sottolineato l’importanza e la professionalità.