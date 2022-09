Emergenza attacco, stiramento UFFICIALE: Roma a rischio

Emergenza attacco: c’è il comunicato ufficiale con la diagnosi. La Roma è a rischio per l’esterno offensivo

Potrebbe avere delle enormi difficoltà Luciano Spalletti, ex tecnico della Roma adesso al Napoli, tra un mese, quando all’Olimpico è appunto in programma la sfida tra la sua squadra e quella allenata da José Mourinho. Potrebbe essere emergenza vera per l’allenatore toscano, che in attesa di capire se recupererà Osimhen, potrebbe anche dover fare a meno di un elemento che nelle ultime due partite, quella in Champions League in Scozia, e quella a San Siro contro il Milan, è stato decisivo.

Parliamo di Matteo Politano, che si è sottoposto a degli esami clinici che hanno evidenziato la “distrazione del legamento peroneo astragalico anteriore destro“. I tempi di recupero non si conoscono e nella nota ufficiale della società campana viene sottolineato che il giocatore, che aveva lasciato il ritiro della Nazionale di Mancini, “proseguirà la riabilitazione all’SSCN Konami Training Center”.

Emergenza attacco per Spalletti, rischia la Roma

Roma-Napoli è in programma il prossimo 23 ottobre all’Olimpico. Tra esattamente un mese. E adesso si cercherà ovviamente di capire quali sono i tempi di recupero dell’esterno offensivo che sta facendo benissimo. Spalletti rischia di non averlo a disposizione e senza girarci troppo intorno sarebbe un problema in meno per la Roma di Mourinho. Vedremo.