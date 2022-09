Villa Borghese, crolla scalinata del Globe Theatre: 10 feriti

Attimi di panico a Villa Borghese, dove è crollata una parte della scalinata del Globe Theatre. Una quindicina gli studenti coinvolti.

Uno spettacolo dedicato alle scolaresche si tinge di dramma a Villa Borghese. Durante la fine dello spettacolo teatrale, con i ragazzi tra i 15 ed i 16 anni che lasciavano il Globe Theatre. Nel crollo sono rimasti coinvolti una quindicina di persone, nessuno sembra essere in gravi condizioni. A rilanciare la notizia l’account Twitter ufficiale dei Vigili del Fuoco, che sono intervenuti prontamente per scongiurare la tragedia.

Non ci sarebbero feriti gravi ma solo leggeri contusi, si può tirare un sospiro di sollievo dopo le prime notizie. I Vigili del Fuoco stanno lavorando in questi minuti a Villa Borghese per assicurarsi di mettere in piena sicurezza l’area. I soccorsi sono intervenuti tempestivamente intorno alle ore 13:30, il crollo di parte della scalinata del Globe Theatre ha fatto temere la tragedia a Villa Borghese. Si parla di una decina di feriti, cinque ragazzi e cinque adulti ed arrivano le prime dichiarazioni ufficiali.

Ecco le parole di Alessio D’Amato, assessore regionale alla Sanità: “Dalle notizie appena apprese dall’Ares 118 dei ragazzi rimasti feriti in un parziale crollo al Globe Theatre, al momento due feriti lievi sono stati trasportati all’ospedale pediatrico Bambino Gesù e uno al Policlinico Gemelli. Mi sto recando sul posto per un sopralluogo e per verificare la situazione dei soccorsi“.

Il sindaco di Roma è intervenuto in conferenza stampa, ecco le parole di Gualtieri: “Sembra che si siano sganciate le piastre di tenuta della rampa: è un fatto grave, ci spiace molto per i ragazzi coinvolti e bisogna accertare le responsabilità .Ora il Globe verrà dichiarato inagibile e non sappiamo quanto rimarrà chiuso.“