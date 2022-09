Roma, Lorenzo Pellegrini vuole tornare al massimo della forma. Ecco il piano per il capitano giallorosso, spunta l’ex di Federer nello staff.

Lorenzo Pellegrini è tornato a Trigoria dopo la chiamata di Roberto Mancini, il numero 7 e capitano della Roma non parteciperà alle prossime gare dell’Italia. Il centrocampista lamenta un affaticamento muscolare al flessore sinistro, che lo ha condizionato anche nella gara contro l’Atalanta. Il capitano giallorosso non ha alcuna intenzione di tirare i remi in barca ed in questi giorni sta mettendo a punto un piano per tornare al top della forma. Nello staff personale del numero 7 della Roma spunta anche l’ex preparatore di Roger Federer, ecco i dettagli.

Lorenzo Pellegrini vuole riprendersi la Roma e riportarla in alto. La squadra giallorossa attualmente occupa il sesto posto in classifica ed è reduce dalla scottante sconfitta interna patita contro l’Atalanta. Proprio nella gara contro i bergamaschi il capitano della Roma ha accusato dolore al flessore della gamba sinistra, ma ha deciso di rimanere in campo. E’ arrivata anche la chiamata in Nazionale, ma le condizioni cliniche lo hanno visto tornare a Trigoria nei giorni scorsi, sostituito da Davide Frattesi con la maglia dell’Italia.

Roma, Pellegrini vuole tornare al top: nello staff un ex di Federer

Il piano per tornare al Top del capitano giallorosso vede anche un ex di Roger Federer nel proprio staff personale. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, oggi e domani il numero 7 giallorosso lavorerà a Trigoria con il resto degli infortunati. L’obiettivo è quello di tornare a prendersi la Roma sulle spalle, all’alba di uno scontro decisivo per i colori giallorossi. Al rientro della sosta la Roma farà visita all’Inter di Simone Inzaghi, indietro di un punto in classifica. Oltre al lavoro con lo staff sanitario della Roma, il capitano giallorosso ha anche un’equipe personale specializzata che lo segue. Dal nutrizionista al fisioterapista -fino al dentista specializzato in postura- nello staff personale del numero 7 della Roma spunta anche un preparatore che in passato ha lavorato con Roger Federer. Si tratta di Piergiorgio Luciani, collaboratore della stella svizzera del tennis che è arrivata al passo d’addio con la disciplina sportiva.