Roma, ultim’ora Lorenzo Pellegrini: comunicato ufficiale della Nazionale

Il centrocampista della Roma aveva risposto alla chiamata di Mancini per prepararsi a Coverciano ma ora la situazione è cambiata

La partita con l’Atalanta è stata una delusione per i tifosi giallorossi che hanno visto la loro squadra giocare bene, ma comunque perdere. Dire che il risultato è stato immeritato sembra più che un eufemismo, visto che i bergamaschi hanno segnato l’unico gol della partita alla prima e unica occasione che hanno avuto. Al 35′, infatti, Scalvini ha ricevuto bene palla al limite dell’area e tutto solo ha calciato all’angolino. Il numero 42 ha superato così Rui Patricio, che oltre a quello squillo ha toccato poche volte il pallone con le mani.

Il match, poi, ha messo in allarme José Mourinho e tutti i tifosi romanisti non sono le l’espulsione del tecnico, che aspetta ancora di conoscere l’entità della squalifica. Il Giudice Sportivo, infatti, ancora non si è espresso su quante partite dovrà saltare e si attende solo il responso. A far mangiare le unghie, però, è la situazione di Dybala e Pellegrini, che hanno accusato un fastidio al flessore sinistro. Il problema, però, non sembra così grave visto che i due hanno risposto alle chiamate dei rispettivi commissari tecnici.

Roma, ultim’ora Pellegrini: lascia il ritiro dell’Italia

Lorenzo Pellegrini oggi è a Coverciano dove è stato esaminato dai medici della Nazionale. Ieri il numero 7 della Roma aveva svolto un allenamento individuale, mentre ora è arrivata la decisine ufficiale: lascerà il ritiro. Il capitano giallorosso, così, lascia i compagni in Azzurro per tornare nella Capitale, dove cercherà di riprendersi il più possibile in vista dell’Inter. Oltre a lui anche Politano ha lasciato Coverciano, con Mancini che ha chiamato Frattesi e Gabbiadini come sostituti.