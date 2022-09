Calciomercato Roma, ha già firmato: primo colpo per gennaio

La Roma mette già a segno il primo colpo per il prossimo calciomercato di gennaio: il giocatore ha già firmato con i giallorossi

Durante l’estate il lavoro di Tiago Pinto è stato incessante e sicuramente continua a lavorare duro anche ora. In casa Roma ci sono diversi aspetti da migliorare nella rosa di José Mourinho, che in particolare continua a chiedere un difensore centrale da molto tempo.

Però la società giallorossa fino ad ora ha preferito non intervenire sul mercato dei parametri zero, poiché molti non offrono le garanzie richieste. Il primo colpo a parametro zero però la Roma lo avrebbe già piazzato. Firma del contratto già avvenuta e giocatore atteso nella capitale a gennaio per iniziare la nuova avventura sotto la guida di José Mourinho.

Calciomercato Roma, Solbakken ha già firmato: arriva a gennaio

La Roma mette a segno il primo colpo per il nuovo anno: Ola Solbakken. L’attaccante del Bodo/Glimt la Roma lo conosce bene, viste le quattro partite giocate contro nella passata stagione in Conference League, in cui ha segnato tre gol ai giallorossi. Il bomber norvegese era finito anche nel mirino del Napoli, ma ormai a spuntarla sembrerebbe essere proprio il club capitolino.

Infatti, secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, Solbakken avrebbe già firmato il contratto con la Roma, visto che a fine dicembre si svincolerà dal club norvegese. L’accordo con il club giallorosso ci sarebbe da tempo e ora sarebbe anche stato siglato. Dunque l’attaccante classe ’98 sarà a disposizione di Mourinho da gennaio e permetterà alla Roma di avere un’arma in più nel proprio reparto offensivo.