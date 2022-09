Inter-Roma, la conferma è ufficiale: doppio rientro in gruppo

Inter-Roma sempre più vicina: la conferma del doppio rientro in gruppo trapela direttamente dal sito ufficiale. Ecco i dettagli.

Dopo la sosta riservata agli impegni della Nazionale, la Serie A riparte con il botto: in uno degli anticipi dell’ottava giornata, infatti, si accenderanno le luci a San Siro per Inter-Roma, una delle grandi classiche del nostro campionato che potrebbe regalare spunti molto interessanti.

Entrambe reduci da due sconfitte, rispettivamente contro Udinese ed Atalanta, le due compagini si affrontano forti di condizioni psico-fisiche sostanzialmente diverse. Gli uomini di Inzaghi, infatti, vogliono subito invertire la rotta, dopo un inizio di campionato al di sotto delle aspettative e qualche frizione che si sarebbe creata nello spogliatoio. Discorso diverso invece per i giallorossi, che al netto di qualche battuta d’arresto – l’ultima, contro Muriel e compagni, assolutamente immeritata – che comunque appaiono in crescita, desiderosi di mettere in mostra i progressi evidenziati nell’ultimo periodo.

Come confermato dal sito ufficiale dell’Inter con le foto dell’ultimo allenamento, sia Calhanoglu che Lukaku sono rientrati in gruppo. Sotto la pioggia, sia il turco che il belga hanno svolto la seduta di allenamento differenziato, e puntano ad esserci contro i capitolini. Da capire se effettivamente ci saranno i presupposti per questo tipo di recupero lampo: a tal fine, sarà necessario capire il modo con il quale i due calciatori reagiranno a carichi di lavoro probanti, con Inzaghi che si auspica chiaramente di ricevere buone notizie in tal senso.