Calciomercato Roma, futuro Zaniolo: Pinto incontra l’agente

Calciomercato Roma, futuro Zaniolo: Pinto potrebbe incrociare l’agente Vigorelli la prossima settimana. Le richieste per la firma

I riflettori sono tutti puntati su quello che sarà il futuro di Nicolò Zaniolo: contratto in scadenza nel 2024, ma un ingaggio ancora troppo basso almeno stando a quelle che sono le intenzioni dell’attaccante. Ecco perché le parti dovrebbero incontrarsi: ridiscutere lo stipendio e anche e giustamente allungare l’accordo almeno fino al 2026. Così da blindarlo.

Il Messaggero in edicola questa mattina fa un quadro sulla situazione, svelando quelle che potrebbero essere le prossime mosse. Un incontro in agenda non è ancora stato fissato, ma è probabile – scrive il quotidiano – che Pinto e Vigorelli possano incrociarsi sabato prossimo a Milano alla ripresa del campionato quando in programma c’è Inter-Roma. Non inizierà la vera e propria trattativa – quella ci sarà intorno a un tavolo a Trigoria – ma magari ci potrebbe essere un approccio per darsi un appuntamento nella Capitale.

Calciomercato Roma, le richieste di Zaniolo

Al momento Nicolò guadagna 2,2 milioni a stagione più bonus che, nella passata stagione, lo hanno portato ad incassare duecentomila euro in più. L’idea sarebbe quella di toccare i 3,5 e arrivare magari a 4 con quelli che sono i benefit. L’obiettivo, però, non sembra coincidere con quelle che sono le intenzioni di Zaniolo che vorrebbe guadagnare quanto i big della rosa (Abraham, Pellegrini e Dybala) che arrivano a sei. La basse fissa, in poche parole, alla quale aggiungere importanti bonus, non dovrebbe scendere sotto ai 4.

In poche parole si dovrà discutere. Anche perché più passa il tempo e più il potere contrattuale passa dalla parte del giocatore. Che in tutto questo ha dimostrato di voler rimanere alla Roma, ovviamente. Con Mourinho che se lo coccola e con la piazza che lo acclama. Rimane pur sempre l’eroe di Tirana.