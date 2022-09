Inter-Roma si avvicina e giungono notizie confortanti per i tifosi. Il doppio recupero si è concretizzato, disponibili per il big match di San Siro.

La Serie A ha osservato un turno di riposo, complice la prima pausa nazionali della stagione. La Roma è reduce dal primo passo falso interno, la sconfitta contro l’Atalanta ha lasciato tanto amaro in bocca ai tifosi giallorossi. Ora la squadra di José Mourinho, squalificato dopo il rosso rimediato contro gli orobici, è attesa da un nuovo big match delicatissimo. Sabato prossimo la Roma scenderà in campo allo stadio San Siro, ospite dell’Inter di Simone Inzaghi. L’allarme infortuni sembra rientrato definitivamente, è tutto pronto per il doppio recupero.

Le tegole infortuni continuano a tormentare la Serie A, anche durante la pausa delle nazionali. Sono una dozzina i calciatori della Serie A costretti ai box durante gli impegni con le proprie rappresentative, in casa Inter c’è stato lo stop di Marcelo Brozovic. Infortunio che non cambia i piani di Simone Inzaghi in vista della Roma, il centrocampista croato era già fuori causa per la squalifica. Stessa condizione per José Mourinho, costretto a saltare un turno dopo il cartellino rosso rimediato nella sfida tra Roma e Atalanta allo stadio Olimpico. Ecco le ultime dall’infermeria in casa giallorossa.

Inter-Roma, allarme rientrato: doppio recupero per Mourinho

Le attenzioni in casa giallorossa sono focalizzate sul pieno recupero di Lorenzo Pellegrini e Paulo Dybala. Entrambi alle prese nei giorni scorsi con guai muscolari, per quel che riguarda la Joya buone notizie filtravano dal ritiro dell’Argentina. Buone nuove confermate da quanto scrive il sito Calciomercato.it, Dybala ha completamente smaltito il problema muscolare che lo aveva costretto alla tribuna durante Roma-Atalanta. L’attaccante sudamericano è a disposizione di Lionel Scaloni, che potrebbe decidere di concedergli spazio in vista dell’amichevole tra Argentina e Giamaica. Pieno ottimismo anche sulle condizioni di Lorenzo Pellegrini, anche il capitano della Roma ha completamente superato le noie muscolari. Un doppio recupero fondamentale per José Mourinho, la Roma è chiamata alla partita perfetta per superare l’Inter a San Siro.