Ultim’ora Dybala: la decisione di Scaloni per Argentina-Giamaica

Ultim’ora Dybala: la decisione di Scaloni sull’argentino in vista della gara di martedì in New Jersey contro la Giamaica

La prima notizia è questa: Paulo Dybala, adesso in ritiro con l’Argentina, ha ripreso a lavorare con il gruppo. Insomma, l’infortunio è stato messo alle spalle e allora non ci sono dubbi che alla ripresa del campionato, che è quello che interessa alla Roma, la Joya sarà disponibile per la sfida di San Siro contro l’Inter.

La seconda notizia, riportata da Ole.com, riguarda l’utilizzo nell’amichevole contro la Giamaica di domani, prevista nel New Jersey. Secondo il portale infatti, Dybala, nonostante quelle che sembravano le indicazioni della vigilia, dovrebbe almeno inizialmente partire dalla panchina e lasciare spazio ai tre attaccanti che hanno giocato la prima amichevole della nazionale albiceleste.

Ultim’ora Dybala, la decisione di Scaloni

Ancora panchina, quindi, per Dybala che così si potrebbe ritrovare “fresco” e pronto, con un infortunio alle spalle, in vista della ripresa del campionato di Serie A. Un’ulteriore buona notizia per Mourinho che spera ovviamente di averlo nel minor tempo possibile a sua diposizione ed è anche per questo motivo che si starebbe valutando la possibilità di organizzare un volo charter insieme all’Inter affinché anche Lautaro Martinez possa tornare in tempo, dall’altra sponda, per la gara di sabato pomeriggio.