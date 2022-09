Calciomercato Roma, Mourinho lo strappa all’Inter: colpo a zero

Calciomercato Roma, Mourinho lo strappa all’Inter: doppio tradimento e colpo a parametro zero

Alla ricerca di un difensore centrale, magari a gennaio o magari no, la Roma potrebbe strappare all’Inter quel rinforzo per la prossima stagione. Un colpo a parametro zero che potrebbe diventare realtà la prossima estate, soprattutto se nel mercato invernale non dovesse arrivare quell’innesto richiesto dallo Special One più e più volte.

Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, Tiago Pinto ha deciso di non intervenire sul mercato degli svincolati: di occasioni allettanti non ce ne sono e allora è sempre meglio aspettare l’occasione giusta. Che, secondo quanto riportato da calciomercatonews.com, potrebbe arrivare la prossima estate.

Calciomercato Roma, De Vrij a zero

Secondo il portale infatti, il fatto che l’olandese De Vrij si svincoli dalla società nerazzurra, potrebbe aiutare certamente i giallorossi per quella che potrebbe essere una trattativa interessante per la prossima estate. Un doppio tradimento per De Vrij che non solo lascerebbe l’Inter da svincolato ma che potrebbe tornare nella Capitale anche dall’altra sponda del Tevere, quella giallorossa, dopo un passato alla Lazio. Al momento, questa operazione, rimane comunque una suggestione, ma le voci stanno continuando da un poco di tempo e allora potrebbe davvero diventare un affare.

Anche perché, così come vi abbiamo raccontato prima e così come tutti sappiamo, un difensore alla Roma serve, senza dubbio: Pinto, inoltre, ci ha abituato a colpi importanti senza sganciare nemmeno un euro, e quello di De Vrij potrebbe essere un profilo interessate da seguire per l’anno prossimo. Vedremo.