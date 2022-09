La Roma nel corso della scorsa estate ha dimostrato di essere molto attenta al mercato dei parametri zero, ingaggiando tra gli altri Paulo Dybala e Andrea Belotti. Il general manager Tiago Pinto, come dimostrato con il tentativo fatto per Frattesi, ha lasciato comunque intendere di essere pronto a fare investimenti anche pesanti in caso di individuazione di calciatori ideali per il progetto tecnico giallorosso.

GUARDA IL VIDEO ISCRIVENDOTI AL CANALE TELEGRAM di ASROMALIVE!