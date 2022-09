Totti, il regalo più grande deve ancora arrivare: il video tributo della Roma

Totti, nel giorno del suo compleanno la Roma celebra il capitano. Il video è un tributo clamoroso. Ma il regalo più grande deve ancora arrivare

Quarantadue minuti e quarantasei secondi di video. Trecentosette gol. Così, la Roma, con un tributo clamoroso, ha voluto festeggiare un giorno importante, quello del compleanno di Francesco Totti. I canali social della società giallorossa hanno piazzato poco fa questo regalo al capitano. Un video bellissimo, come detto, che è visibile su Youtube.

La sensazione però e che non possa finire qui. Il regalo più grande non solo per Totti ma anche per i tifosi della Roma deve ancora arrivare. Non è da scartare, ovviamente, ma sarebbe quello di un ritorno dentro la società di Francesco. Non c’è una trattativa, mettiamolo in chiaro, ma già nei mesi scorsi si è parlato di un possibile rientro. Qualcosa che tutti vogliono, qualcosa che tutti s’apettano, dopo l’addio di qualche anno addietro che non è stato dei migliori e nemmeno dei più semplici.

Totti, il regalo più bello deve ancora arrivare

Insomma, una svolta societaria che ancora non c’è stata, è evidente, ma che potrebbe pure esserci anche per quelli che sono stati i rumors degli scorsi mesi. Indiscrezioni, parole dette e non dette, articoli di giornale che parlavano di un avvicinamento, di un qualcosa che bolliva in pentola e che era pronta ad esplodere. Anche quelle parole su Dybala avevano dato l’impressione che qualcosa potesse accadere presto: così, però, almeno per ora non è stato.

Il regalo più bello, il regalo più grande. Quello atteso da molto tempo e che ti fa sognare solamente pensandoci. Questo probabilmente ha Totti nella sua testa. Questo è quello che sicuramente hanno in mente i tifosi della Roma. Che intanto si possono godere questo video clamoroso. Fatto benissimo. Con una musica che trascina.