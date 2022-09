Calciomercato Roma, Pinto gioca d’anticipo: si chiude a gennaio

Calciomercato Roma, Pinto ha deciso di giocare d’anticipo: per il centrocampista si chiude a gennaio. Le novità.

Il mercato della Roma non si ferma mai: nemmeno quando i trasferimenti sono bloccati. Come sappiamo, Pinto, nella prossima finestra invernale, ha in mente di prendere un difensore. Magari uno che il prossimo anno, a giugno, si svincola, così da risparmiare qualcosa anche sotto l’aspetto del cartellino. Ma non solo, ci sono anche i rinnovi da trattare. E non finisce qui, perché c’è anche da trovare una soluzione a quel prestito che la Roma fino al momento non ha sfruttato, che scade a giugno. E quel prestito è Gini Wijnaldum.

Fermatosi per infortunio ad agosto, il centrocampista olandese doveva essere quell’elemento in grado di far fare il salto di qualità alla squadra di José Mourinho. Almeno fino a gennaio non sarà così visto che dopo il problema alla gamba non se ne parla di rischiare nemmeno di accelerare i tempi. In poche parole, Wijnaldum, sarà il vero innesto invernale per la Roma.

Calciomercato Roma, le ultime su Wijnaldum

In tutto questo, Pinto, così come lo Special One, lo vorrebbero vedere per tutta la stagione con la maglia giallorossa addosso. Ecco perché, secondo quanto riportato da Il Messaggero, già il prossimo mese di gennaio ci potrebbero essere delle novità sotto questo aspetto. Il gm portoghese, così come il club francese, sono pronti a ridiscutere i termini dell’accordo. E le sensazioni, secondo il quotidiano romano, sono assai positive. Si potrebbe arrivare a un punto d’incontro affinché Wijnaldum rimanga nella capitale anche la prossima stagione.

A gennaio ci dovrebbero essere delle novità a quanto pare. Anche perché Pinto, qualora le cose non andassero come lui spera, deve iniziare a preparare il mercato estivo e cercare di capire quali possono essere gli obiettivi. Il principale, comunque è uno: tenere l’olandese. Vediamo.