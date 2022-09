Calciomercato Roma, hanno fretta di chiudere: nuova offerta al ribasso

Calciomercato Roma, l’Arsenal fa sul serio ed è pronto a formalizzare la terza offerta ufficiale: nuovo ribaltone.

Sebbene manchino ancora diverse settimane all’apertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato, gli addetti ai lavori sono già all’opera per provare ad accontentare le richieste dei rispettivi allenatori, con acquisti funzionali al proprio progetto tecnico-tattico.

Come confermato dallo stesso Tiago Pinto, la Roma non ha alcuna intenzione di mettere a segno colpi a stretto giro di posta: se ne riparlerà, semmai, a gennaio, laddove dovessero palesarsi le condizioni propizie. Alla luce della situazione legata agli slot da destinare agli extracomunitari (che i giallorossi hanno esaurito), Pinto dovrà per forze di cose temporeggiare sul fronte Douglas Luiz, o quanto meno partire in seconda fila rispetto alle tante pretendenti che in questi giorni hanno chiesto informazioni sul centrocampista brasiliano in forza all’Aston Villa.

Calciomercato Roma, Douglas Luiz all’Arsenal: ecco lo scenario

Legato al club di Birmingham da un contratto in scadenza nel 2023, la mezzala carioca fa gola a diversi club in giro per l’Europa, pronti a darsi battaglia per uno dei pupilli di Steven Gerrard. Sondato anche dalla Juve – che però si trova nella stessa situazione della Juve per quanto concerne gli slot extracomunitari – accostato anche al Milan, Douglas Luiz sta alimentando voci di mercato soprattutto in Premier League. A dispetto delle voci che lo hanno accostato sia al Liverpool – nell’ambito di un ipotetico scambio con Chamberlain – sia al Chelsea, è l’Arsenal il club maggiormente interessato al brasiliano. In realtà, i Gunners avevano provato a piazzare il blitz decisivo già la scorsa estate, ma l’Aston villa decise di rispedire al mittente due offerte, l’ultima delle quali si attestata sui 23 milioni di sterline.

Secondo quanto riferito dal “The Sun“, i londinesi sono pronti a ritornare alla carica con una terza offerta che, però, sarà inferiore rispetto a quelle messe precedentemente sul piatto. Il motivo? Douglas Luiz non ha trovato l’accordo per il prolungamento della sua esperienza con l’Aston Villa, che stando così le cose rischia seriamente di perderlo a zero, nel caso in cui non dovesse decidere di avallarne la cessione prima della chiusura del mercato di gennaio.