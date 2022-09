Calciomercato Roma, rinnovo Zaniolo: l’incontro arriva davvero

L’agente dell’attaccante della Roma, al centro di diverse voci di calciomercato, è finalmente pronto a incontrare Pinto

Inter nel mirino, con la voglia di segnare e incidere. Nicolò Zaniolo è pronto a scendere in campo e lasciare il segno, come ha sempre fatto, anche contro i nerazzurri. Il numero 22 è tornato da poco dall’infortunio alla spalla rimediato contro la Cremonese. Il suo ritorno in campo in Serie A c’è stato contro l’Atalanta, in cui si è dimostrato tra i più pericolosi dei giallorossi. Nella partita contro i bergamaschi, però, è mancato il gol, che avrebbe permesso alla Roma di conquistare almeno il pareggio. La sconfitta è stata immeritata e Nicolò ha messo in campo tutta la grinta e il cuore che ha sempre dimostrato.

Proprio alla caccia del gol andrà questo sabato, visto che fino ad ora in campionato non ne ha segnato neanche uno. Lo stop per la lussazione della spalla è senza ombra di dubbio il maggior colpevole per questa situazione. Sono state tre le partite saltate a causa del problema all’articolazione del braccio. Non sembrano molte, ma se si pensa che fino ad ora il campionato italiano è arrivato alla settima giornata, con l’ottava proprio in questo fine settimana, Zaniolo ha saltato metà delle partite disponibili.

Roma, incontro in settimana per il rinnovo di Zaniolo

Oltre al gol, Nicolò insegue anche il rinnovo che ha tenuto banco durante tutta l’estate. Molte voci di calciomercato hanno visto l’attaccante della Roma lontano dalla Capitale, mentre la finestra ufficiale per le trattative si è concluse con il giallorosso ancora all’ombra del Colosseo. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, l’incontro per il rinnovo arriva davvero. La prossima settimana potrebbe essere quella decisiva, con Pinto che potrebbe incontrare Claudio Vigorelli, agente del giocatore. I due potrebbero discutere, così, le cifre del nuovo accordo che legherebbe Nicolò alla Roma per i prossimi anni, con le voci sul suo futuro che non saranno calciomercato, ma fantacalcio.