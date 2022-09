Dybala e i nazionali tolti prima alla Roma, UFFICIALE: la FIFA ha deciso

Dybala e i nazionali tolti prima alla Roma: la decisione della FIFA è ufficiale. Ecco la nuova circolare che chiarisce tutto

Ha fatto scalpore l’indiscrezione arrivata dall’Argentina di una possibile richiesta di anticipo della partenza dei giocatori delle nazionali sudamericane, in questo caso l’Albiceleste di Scaloni, in vista dei prossimi Mondiali in Qatar. Una notizia che era stata smentita in maniera immediata da Angel Di Maria, il calciatore della Juventus, che al Mondiale ci andrà sicuro.

Sembrava si potesse andare incontro a uno scontro tra le nazionali e i vari club che pagano i calciatori e che ovviamente non avrebbero in nessun modo fatto partire qualche giorno prima i vari convocati facendogli saltare l’ultimo turno in programma prima della sosta. A fare chiarezza, evitando così ogni possibile indiscrezione o altra notizia, ci ha pensato la FIFA, che lo scorso 22 settembre, appunto per questo motivo, ha diramato una circolare.

Dybala e i calciatori tolti alla Roma, la decisione della FIFA

Si è fatta chiarezza sulle amichevoli e sulla preparazione della manifestazione. Una rinfrescata a tutti riportando quelle che sono state le linee guida che erano state adottate nel 2015, quando il Comitato Esecutivo della FIFA aveva stabilito che le varie federazioni avrebbero avuto a disposizione per le amichevoli e per il periodo ovviamente di preparazione al Mondiale, i vari convocati nella finestra che va dal 14 al 20 settembre.

“Mentre il mondo attende il calcio d’inizio della Coppa del Mondo in Qatar alla fine di quest’anno, la FIFA vorrebbe cogliere l’occasione per chiarire il trattamento delle partite amichevoli e il rilascio dei giocatori nel periodo di preparazione per il torneo. Nel 2015, l’allora comitato esecutivo della FIFA ha istituito il periodo di preparazione per la Coppa del Mondo FIFA 2022 come 14-20 novembre 2022“. Insomma, possibilità che le cose vadano in maniera diversa non ce ne sono. Dybala, eg gli altri giallorossi che saranno convocati ci saranno fino alla fine.