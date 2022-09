Roma-Sparta Praga, si fa la storia: dove vederla in tv e in streaming gratis

Roma-Sparta Praga: le giallorosse pronte a fare la storia. Dove vedere la partita in tv e in streaming gratis

La Roma femminile cercherà di fare la storia. Alla prima opportunità le giallorosse di Spugna potrebbero riuscire a prendere una clamorosa qualificazione alla fase a gironi della prossima Champions League. Alle 14,30 è previsto l’inizio della sfida di ritorno contro lo Sparta Praga: si riparte dal due a uno dell’andata conquistato dalle ragazze grazie alle reti di Bartoli e Haavi che hanno ribaltato il momentaneo vantaggio della squadra padrona di casa.

Tutto esaurito al Tre Fontane nonostante le condizioni del tempo non sembra saranno clementi. Oltre 1.400 cuori giallorossi pronte a spingere la Roma. Dovrebbe esserci anche Tiago Pinto – che ieri ha seguito la conferenza stampa di Spugna – a seguire da vicino una squadra che potrebbe fare qualcosa di incredibile. Sarebbe la prima volta di due italiane dentro la fase a gironi: sì, perché la Juventus che già lo scorso anno aveva raggiunto questo traguardo ieri ci è riuscita di nuovo. Il Milan, invece, nella passata stagione, era stato eliminato.

Roma-Sparta Praga, dove vedere la partita in tv e in streaming gratis

La gara di oggi sarà possibile seguirle in diretta tv su Dazn. Così come la sfida giocata in Repubblica Ceca. Ma c’è anche la possibilità di vederla in streaming gratuito sui canali ufficiali della Roma: la gara infatti sarà trasmessa sia su Facebook che su Twitter a partire, appunto, dalle 14:30. I cancelli del Tre Fontane, per l’occasione, saranno aperti dalle 13 di oggi.

Ecco, infine, la probabile formazione che il tecnico giallorosso dovrebbe mandare in campo. Viste le defezioni di Linari e Di Guglielmo (operata questa mattina), si dovrebbe scendere in campo con il 3-5-2 visto contro la Fiorentina.

ROMA (3-5-2): Ceasar; Bartoli, Wenninger, Minami; Glionna, Greggi, Giugliano, Andressa, Serturini; Haavi, Giacinti.