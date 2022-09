Roma, UFFICIALE: doppia amichevole in Giappone, tutte le date

Adesso è anche ufficiale: la Roma, il prossimo novembre, quando i campionati si fermeranno per lasciare spazio al Mondiale, volerà in Giappone per una tournée dove sono in programma due amichevoli. La truppa guidata da Mourinho torna diciotto anni dopo nell’estremo oriente: era il 204, e arrivò un pareggio contro l’Fc Tokyo.

I giallorossi voleranno il prossimo 22 novembre e atterreranno il giorno dopo. Come detto sono due le amichevoli in programma: quella del 25 novembre al Toyota Stadium contro il Nagoya Grampus e quella del 28 contro lo Yokohama F. Marinos al Japan National Stadium. La Roma – così come riporta il sito ufficiale giallorosso – sarà la seconda squadra straniera a scendere in campo allo Japan National Stadium: prima della truppa dei Friedkin, che guardano al Giappone per aumentare la visibilità del brand, era toccato solamente al Psg.

Roma, ufficiale la tournée in Giappone

“Sono lieto di portare i miei giocatori in Giappone a novembre per partecipare alla EuroJapan Cup – ha detto Josè Mourinho che ha parlato al sito ufficiale-. Non vedo l’ora di giocare contro il Nagoya Grampus e lo Yokohoma F. Marinos, due delle squadre migliori e più rinomate della J League”.

La Roma, infine, è stata invitata alla seconda edizione della EUROJAPAN CUP: la prima si disputò nel 2019 ed è stata vinta dal Manchester City. Dopo lo stop dovuto al Covid, ecco nuovamente la manifestazione che questa volta vedrà impegnata la formazione dello Special One. Che ha continuato così: “Ho un ottimo ricordo delle mie precedenti visite in Giappone e so quanto i tifosi di quel Paese amino il calcio, quindi è molto eccitante avere l’opportunità di tornare nel Paese ancora una volta – e per i miei giocatori di potersi mettere alla prova contro un grande avversario e di fronte a una folla straordinaria”.