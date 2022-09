Tutti gli indizi portano a Zaniolo: ennesimo attacco all’attaccante giallorosso anche se la porta rimane aperta

Hanno sicuramente suscitato scalpore le parole di ieri del ct della nazionale azzurra Roberto Mancini. “La Final Four ce la siamo meritata. E vedremo se in questi mesi riusciremo a migliorare qualcosa. C’è sempre margine per fare bene, ma questa Italia fatta di giovani enon possiamo pretendere che non sbaglino mai. Si può sbagliare, lo dico sempre, e per questo la porta della nazionale è aperta anche a chi ha avuto comportamenti non giusti nel passato. Per tornare basta chiedere scusa”. Ecco, questo ha detto il commissario tecnico. E secondo Il Messaggero tutti gli indizi portano a Zaniolo e non solo.

Il quotidiano romano, nel dettaglio, spiega quali sono stati i passaggi della mancata convocazione di Nicolò per le due gare di Nations League contro Inghilterra e Ungheria che hanno permesso all’Italia di giocarsi il trofeo il prossimo giugno. “Anche senza nominarli – scrive il quotidiano – il riferimento a Zaniolo e Zaccagni appare esplicito”.

Tutti gli indizi portano a Zaniolo, l’attacco

Il quotidiano sottolinea che i motivi dell’ultima esclusione al di là di quelle che possono essere le smentite di rito è disciplinare. Il tutto ha avuto origine dalla chiamata dello scorso maggio prima della gara di Wembley contro l’Argentina per la Finalissima. Zaniolo si presentò alla convocazione per poi fare retromarcia per una microfrattura alla caviglia che poi è stata comunque confermata dagli esami strumentali. Ma prima c’era stato un altro problema, quello relativo ai presunti cori durante i festeggiamenti della vittoria di Conference League. Insomma, in poche parole, per Zaniolo sarebbe scattato il “codice etico” dentro la nazionale che lo avrebbe fatto fuori. Da qui a giugno ovviamente le cose possono e devono cambiare. Ma al momento così è.