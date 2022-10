Inter-Roma, accoglienza da brividi: subissato di fischi

Inter-Roma, il pubblico non dimentica e lo accoglie con sonori fischi mentre la sua intervista era visibile sui maxi schermi di San Siro.

Da pochi minuti sono state diramate le formazioni ufficiali di Inter-Roma, con Mourinho che ha rimescolato in maniera importante le carte in tavola. Fuori sia Abraham che Belotti, con Dybala a fungere da falso nueve e da raccordo con il centrocampo. Zaniolo sarà chiamato ad attaccare la profondità per provare ad allungare la squadra.

Si prospetta un match ad alta tensione, vibrante sin dalle prime battute. Se il buongiorno si vede dal mattino, è chiaro che anche sugli spalti si giocherà una fetta importante della contesa. La torcia giallorossa, calda come sempre, ha riservato un’accoglienza speciale a Mkhitaryan, subissandolo di fischi nel momento in cui è stata proiettata una sua intervista ad Inter Tv sui maxi schermi del Meazza. Fischi assordati per il grande ex, che ha scelto il progetto nerazzurro decidendo di non rinnovare il proprio contratto in scadenza con la Roma. Ricordiamo che il centrocampista armeno partirà dalla panchina, in quanto Inzaghi gli ha preferito nuovamente Calhanoglu: staremo a vedere se a Mkhitaryan sarà riservato uno scampolo di partita nella seconda frazione di gioco.