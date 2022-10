Inter-Roma, l’errore scatena i social: “Babbo Natale anticipato”

Inter-Roma, l’incertezza non è passata inosservata: le reazioni social sono immediate. Ecco cosa è successo.

Il primo tempo di Inter-Roma sta per volgere al termine: i nerazzurri attualmente comandano le operazioni grazie alla rete siglata da Dimarco poco dopo la mezz’ora.

I padroni di casa hanno legittimato una supremazia territoriale che fino a quel momento, se si esclude la rete annullata ad Edin Dzeko, non aveva portato a sbocchi pericolosi. Vero è che la Roma non si è quasi mai resa pericolosa dalle parti di Handanovic, preferendo aspettare costantemente provando ad inaridire le fonti di gioco avversarie facendo densità. Alla fine la compagine di Inzaghi è riuscita a passare in vantaggio grazie alla zampata di Dimarco, che ha gelato Rui Patricio beffandolo sul suo palo.

Inter-Roma, errore Rui Patricio: i social non perdonano

L’estremo difensore lusitano non è apparso affatto irreprensibile, facendosi beffare con una conclusione non certo potente. Rui Patricio è andato già in ritardo, perdendo un tempo di gioco. Non si tratta di una vera e propria papera, anche perché l’esterno di Inzaghi è stato molto bravo a prendere il tempo con una conclusione improvvisa, ma comunque l’esperto estremo difensore della Roma avrebbe sicuramente potuto fare meglio. Ragion per cui, non sono mancate le reazioni social dei tifosi giallorossi, che non hanno notato subito l’incertezza: