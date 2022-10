Non solo Samp, nuovo esonero in Serie A: De Rossi subito

Non solo la Sampdoria: nuovo esonero in Serie A che si potrebbe materializzare la prossima settimana. De Rossi subito.

Il tempo di Giampaolo alla Sampdoria è finito ieri dopo la sconfitta in casa contro il Monza. Una soluzione ormai necessaria per i liguri che sono in fondo alla classifica di Serie A e che fino al momento non hanno mai dato l’impressione di potersi riprendere. Insomma, giusto così, perché la Sampdoria non ha sicuramente una rosa così scarsa da essere dietro.

Ma il momento negativo non riguarda solamente i blucerchiati, al momento anche in Campania, in casa Salernitana, le cose non stanno andando per il verso giusto. Il tecnico, dopo la salvezza dello scorso anno è stato giustamente confermato, Ma la prossima sfida contro il Verona è decisiva. Anche in questo caso ci potrebbe essere un ribaltone.

Non solo Samp, esonero Nicola: De Rossi subito

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina fa un quadro della situazione dentro ai granata confermando il fatto che il prossimo weekend il tecnico si gioca la riconferma. E, la società di Iervolino, starebbe pure iniziando a vautare quelli che sono i possibili sostituti: ci sono due ex giallorossi. Daniele De Rossi e anche Ranieri, quest’ultimo sembrerebbe pure nel mirino della Samp.

Non è la prima volta che DDR viene accostato ad una panchina della massima serie. Anche nel momento in cui il Bologna ha esonerato Mihajlovic s’è fatto il nome dell’ex centrocampista giallorosso. E pure in B, il Benevento, aveva pensato a lui per sostituire Caserta, poi l’altra squadra campana ha optato per un altro campione del Mondo, Fabio Cannavaro, che ieri ha iniziato la sua nuova avventura con un pareggio in casa contro l’Ascoli.