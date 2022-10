Calciomercato Roma, dalla Spagna: “Opportunità Hazard per Mourinho”

Calciomercato Roma, opportunità Hazard per Mourinho. Le ultime dalla Spagna sul possibile ingaggio e la lotta a tre per il campionissimo ex Chelsea.

Se fino a qualche tempo fa i grandi accostamenti al club giallorosso rappresentavano spesso utopistiche suggestioni, quell’annuncio quasi esilarante di ormai un anno e mezzo fa in un caldo pomeriggio di maggio è certamente riuscito a generare grandi cambiamenti in casa capitolina, rendendo anche gli scenari più difficili delle concrete opportunità. Gli esempi di Dybala e Wijnaldum sono certamente i più lampanti e recenti ma non si dimentichi nemmeno la grande capacità dello Special One nel convincere due estati fa Tammy Abraham, combattuto tra la permanenza in Premier e la possibilità di mettersi in gioco in un campionato diverso.

Ciò spiega il perché, dunque, anche nomi altisonanti e di giocatori plurititolati potrebbero risultare tutt’altro che fuori contesto rispetto ad una realtà come quella dei Friedkin, da ormai un biennio in grado di palesare un grande anelito non solo alla vittoria ma anche alla crescita in lato senso, soprattutto in ambiti come quello dell’internazionalizzazione e l’upgrade del brand a livello globale.

Calciomercato Roma, “opportunità” Hazard per Mourinho: le ultime dalla Spagna

Lo stesso approdo di Paulo, da svincolato ex Juventus, rappresenta perfettamente un classico esempio di operazione di marketing, oltre che tecnica. Restando su questa falsariga, dunque, non si sottovalutino gli aggiornamenti legati dalla Spagna e coinvolgenti un nome più volte rimbalzato in ottica Roma dalla penisola iberica. Il riferimento è chiaramente ad Eden Hazard, protagonista di una singolare involuzione in Liga dopo aver detto di sì ad un Real Madrid alle cui avances solo in pochi (di cui un noto giocatore della Roma) sono riusciti a non soccombere.

Il belga è in difficoltà e non è tra le primissime scelte di Ancelotti, come ben noto al club e allo stesso giocatore. Fichajes.net, proprio a tal proposito, ha stilato una lista di tre soluzioni “perfette” per l’ex Chelsea, alla ricerca di un rilancio che permetta di tornare a sentirsi vivo e assestarsi sugli alti livelli di un tempo. Oltre a West Ham e Nottinhgam Forest, c’è proprio la Roma di quel Mourinho che lo ha già allenato in Blues. Le penne spagnole presentano la Roma come un giocatore in grado di portare ulteriore esperienza ad una società che ha già fatto grandi sforzi. Fondamentale, però, una revisione delle pretese economiche del belga, percepente uno stipendio attualmente fuori portata per i Friedkin.