Roma, Cassano torna sul gol di Dybala: “Non ce la fa più”

Antonio Cassano torna a parlare di Inter-Roma e nello specifico del gol del pareggio di Dybala. L’opinione dell’ex calciatore sorprende

La Roma vince una partita importante, un big match, a San Siro contro l’Inter. La squadra di Mourinho, assente in panchina per via della squalifica, è riuscita a ribaltare il momentaneo svantaggio firmato da Dimarco, grazie ai gol di Paulo Dybala e Chris Smalling. Vittoria che sicuramente dà morale e porta la Roma a 16 punti, a meno quattro dalle due squadre in vetta Napoli e Atalanta.

Il big match di sabato tra Inter e Roma viene commentato anche in diretta da Antonio Cassano sulla ‘Bobo Tv’, tornando nello specifico sul gol messo a segno da Dybala. L’opinione dell’ex calciatore vedrebbe le responsabilità di Samir Handanovic superare la qualità del gol dell’argentino.

Cassano sminuisce il gol di Dybala contro l’Inter: la colpa è di Handanovic

C’è ancora una volta Paulo Dybala a mettere lo zampino nella vittoria della Roma, che espugna San Siro rimontando l’Inter per 1-2. L’argentino nel finale di primo tempo ha superato Handanovic con un sinistro al volo che ha permesso ai giallorossi di iniziare la rimonta.

In diretta alla ‘Bobo Tv’ però Antonio Cassano ha svelato che secondo lui sul gol di Dybala la colpa sarebbe di Handanovic affermando: “Dybala calcia, il portiere, a malincuore, se la butta dentro. Te l’ho scritto per messaggio Lele, ‘non ce la fa più’. Bisogna dire le cose come sono, per la mia idea. Hai deciso di iniziare con Handanovic, sta facendo molto male, punti su Onana che è il futuro”. Poi elogia la vittoria della Roma dichiarando: “La Roma ha meritato, ha avuto coraggio. La Roma ha fatto quello che pensava, chi ha coraggio è chi rischia qualcosina”. Dunque le responsabilità sul gol di Dybala viene data ad Handanovic più che alle qualità dell’argentino, però viene riconosciuta la buona prestazione giallorossa.