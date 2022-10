Roma-Betis, UFFICIALE l’arbitro: quel precedente con Mourinho

Roma-Betis, ufficiale la designazione del direttore di gara per la sfida di giovedì: quel precedente con Mourinho

La UEFA ha ufficialmente designato il direttore di gara che giovedì sera all’Olimpico arbitrerà la sfida tra la Roma di Mourinho e il Betis di Pellegrini. Sarà lo sloveno Matej Jug a fischiare, mentre gli assistenti saranno Zunic e Vidali. Smajc sarà il quarto ufficiale di gara mentre al VAR è stato designato l’olandese Pol van Boekel. Dennis Higler sarà l’assistente di quest’ultimo.

Sono due i precedenti con la Roma mentre nessuno con gli spagnoli. E, in entrambi i casi, la squadra giallorossa ha vinto. La prima volta in Europa League contro il Cluj – affermazione per 5-0 – mentre ce n’è un’altra che evoca davvero dei dolci ricordi allo Special One.

Roma-Betis, quel precedente con Mourinho

Jug infatti è stato l’arbitro che ha diretto la partita di Conference League, lo scorso anno, contro il Trabznospor, in Turchia, che non solo ha portato alla vittoria per 2-1 della squadra dello Special One, ma ha anche bagnato il debutto dell’allenatore sulla panchina dei giallorossi. Insomma, una data segnata in rosso sul calendario dell’allenatore portoghese che da quella partita poi, ha iniziato il cammino verso Tirana che ha portato alla vittoria della manifestazione europea nella finale decisa dalla zampata di Zaniolo.