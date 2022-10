Calciomercato Roma, scartato dal PSG: via libera Pinto

Calciomercato Roma, il Psg ha deciso di scartarlo puntando verso un altro obiettivo. Via libera Pinto per il colpo a zero

I colpi a parametro zero sono quelli maggiormente cercati non solo dalla Roma – che in questo modo ha preso Matic, Dybala e Belotti – ma anche da diverse squadre europee. Anche il Psg, a quanto pare, sembra essere intenzione a rinforzare la propria squadra in questo modo, e guarda con deciso interesse a quella che è la situazione all’interno del Real Madrid di Carlo Ancelotti, che ha diverse grane da risolvere.

In casa Blancos ci sono due elementi che vanno in scadenza e che non sembra abbiano nessuna intenzione di rinnovare il proprio contratto. Il primo nome è quello di Kroos, infastidito dalla proposta di rinnovo solamente annuale che Florentino Perez gli ha messo davanti. L’altro è quello di Asensio, un elemento che il Psg ha deciso di abbandonare per virare decisamente sul tedesco.

Calciomercato Roma, via libera Pinto

La marcia indietro dei francesi dà praticamente quello che potrebbe essere un vero e proprio via libera per Tiago Pinto. Asensio è un elemento che andrebbe preso sicuramente anche versando molti soldi per il cartellino, figurarsi se c’è la possibilità di farlo arrivare senza sborsare un euro. In tutto questo ovviamente c’è anche da tenere conto di quella che potrebbe essere – e sarà – la concorrenza per il giocatore, che molto spesso negli ultimi mesi non solo è stato accostato come possibile obiettivo della Roma, ma anche della Juventus in Italia e pure da qualche club di Premier League.

Insomma, Pinto monitora sicuramente la situazione ma se vuole fare centro dovrebbe muoversi con estremo anticipo rispetto alle altre. E affidarsi probabilmente alle qualità di Mourinho: vale a dire quella dell’opera di convincimento che per il momento ha sempre fatto colpo.