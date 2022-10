Vigilia di Roma-Betis, gara dal valore decisivo per il cammino in Europa League dei giallorossi. Ecco le ultime da Trigoria, sentenza su Pellegrini

Domani sera, in uno stadio Olimpico ancora una volta tutto esaurito, la Roma cerca continuità in Europa League. La squadra giallorossa è reduce dalla bella vittoria in rimonta a San Siro ai danni dell’Inter. Domani contro il Betis sarà decisiva per il proseguo del cammino europeo nel gruppo C dei ragazzi guidati da José Mourinho. Il tecnico portoghese è intervenuto in queste ore in conferenza stampa, le attenzioni sono rivolte alla condizione fisica di Lorenzo Pellegrini. Ecco la sentenza da Trigoria sullo stato di forma del capitano giallorosso.

La Roma è reduce dall’importante vittoria conquistata in rimonta ai danni dell’Inter. Dopo la grande prestazione sfornata a San Siro la squadra giallorossa è chiamata ad una nuova sfida delicata. Domani sera, in uno stadio Olimpico ancora una volta strapieno, arriverà il Real Betis guidato da Manuel Pellegrini. La squadra di Siviglia si è resa protagonista di un ottimo avvio di stagione, certificato dalla vetta del gruppo C di Europa League e dal quarto posto in Liga dopo le prime sette giornate. In conferenza stampa José Mourinho ha tranquillizzato i tifosi giallorossi sullo stato di forma di Paulo Dybala, l’attaccante argentino è completamente a disposizione per la sfida di domani.

Roma-Betis, dubbio Pellegrini: la sentenza da Trigoria

Le attenzioni dal fronte infermeria sono concentrate sulle condizioni del numero 7 e capitano della Roma, Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista, schierato nel tridente nella sfida di San Siro, ha alzato bandiera bianca a dieci minuti dalla fine della gara. Noie muscolari per il numero 7, che questo pomeriggio ha svolto lavoro differenziato a Trigoria. José Mourinho in conferenza stampa era stato chiaro: “Dobbiamo ancora sentire lui. Sa che è una partita fondamentale e io lo conosco bene. Se lui dice no è no, se lui dice sì vuol dire che lui sta bene ed è disponibile. La fiducia è altissima e aspetto lui.” Per ora la presenza del capitano giallorosso rimane fortemente in dubbio nella sfida di domani sera.