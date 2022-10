Roma, i tifosi della Juve pensano ancora a Smalling: Marelli sotto assedio

Roma, i tifosi della Juventus pensano ancora a Smalling: su Twitter Marelli è sotto assedio

Ieri sera l’Inter ha vinto contro il Barcellona e la direzione dell’arbitro è finita nel mirino soprattutto dei catalani per alcune decisioni che hanno fatto storcere il naso a Xavi. Che di certo non le ha mandate a dire. Oltre il calcio di rigore non concesso per il fallo di mano di Dumfries – le immagini non avrebbero chiarito se il tocco c’è stato o meno- c’è anche l’episodio del gol annullato a Pedri per un tocco di mano di Ansu Fati.

Bene, a distanza di più di un mese da quella partita dello Stadium, dove la Roma strappò un pareggio con un secondo tempo giocato alla grandissima, c’è ancora qualche tifoso della Juve che pensa a quel tocco di mano di Smalling, da millimetri di distanza, con un calcio di rigore che non è stato concesso alla squadra di Allegri. Difficile accettare delle decisioni arbitrali che appaiono complicate, cosa che purtroppo la Roma è abituata a mandare giù. A Torino, però, non sembra sia così.

Roma, i tifosi della Juve pensano a Smalling

Il Tweet di Marelli, relativo al presunto tocco di mano di Dumfries, spiega che l’arbitro non ha fischiato il calcio di rigore perché non c’è un’immagine che fa vedere in maniera evidente che quel tocco ci sia stato. Ecco perché l’arbitro ha lasciato correre.

E arriva, tra i tantissimi commenti con polemiche infinite, anche quello di un utente che ricorda, appunto, quel presunto tocco di Smalling dentro l’area della Roma. “Ma sul gol annullato al Barcellona non doveva essere utilizzato il concetto di “pallone inaspettato” utilizzato per Smalling in Juve-Roma? Onana devia il pallone a poca distanza, certamente il giocatore del Barcellona non se lo aspetta il tocco del portiere”. Questo il commento sotto il post di Marelli. Un segnale che dalle parti di Torino ancora pensano alla rete di Abraham su assist di Dybala.