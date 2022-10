Calciomercato Roma, il nuovo Politano è già in rampa di lancio: Mourinho l’ha fatto allenare con la Prima Squadra

Nell’ultimo periodo la Roma ha pescato molto spesso dalla Primavera, soprattutto da quando in panchina si è seduto José Mourinho che non ha mai avuto paura nel corso della sua carriera di lanciare un giovane. Se uno è bravo gioca, anche in partite importanti, anche in gare che si devono ribaltare. Insomma, il portoghese è uno di quelli che ha il coraggio, se si può utilizzare questo termine, di lanciare nella mischia chi merita di farlo.

Tra l’anno scorso e l’inizio di questa stagione come detto è successo spesso. Ragazzi senza barba che si sono allenati con lo Special One e che poi hanno assaporato non solo il gusto di giocare con i grandi ma anche quello di segnare all’Olimpico. Bene, a quanto pare, e secondo un approfondimento del Corriere dello Sport in edicola questa mattina, c’è anche un altro elemento della Primavera di Guidi che sarebbe pronto al debutto. Si è già allenato agli ordini di Mou che però, per adesso, non lo ha ancora convocato. Questo però potrebbe succedere presto.

Calciomercato Roma, Cherubini potrebbe spiccare il volo

Il giovanotto si chiama Luigi Cherubini, che secondo quanto spiegato dal quotidiano assomiglia a Matteo Politano per velocità, tecnica e fiuto del gol. Può giocare sia come prima punta, o anche alle spalle di un riferimento offensivo, ma il suo habitat naturale è quella sulla corsia di sinistra. Un mix di grinta, di voglia, che piacciono a José Mourinho che per farlo crescere lo ha già aggregato come detto alla Prima Squadra.

Da diversi anni è a Trigoria – anche se per una stagione se n’è andato alla Lazio per poi fare marcia indietro – e ha sfruttato, lo scorso anno, la convocazione di Felix con i grandi per prendersi una maglia da titolare. Due gol e un assist già in questa stagione, l’ultimo contro l’Empoli nello scorso turno di campionato. La sensazione? Che presto anche lui si potrebbe sedere vicino a Mou all’Olimpico o in giro per l’Italia o l’Europa. La Roma, il tesoro, ce l’ha in casa.