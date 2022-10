UFFICIALE, infortunio al polpaccio: anche Roma-Napoli a rischio

Un altro big match per la Roma si avvicina, ovvero quello contro il Napoli capolista: infortunio al polpaccio e presenza a rischio

A inizio stagione le sorprese non mancano mai e senza dubbio una delle più grandi è il Napoli di Luciano Spalletti. In estate il club partenopeo ha salutato diversi elementi importanti della rosa degli anni passati come Dries Mertens, Lorenzo Insigne e Kalidou Koulibaly. La società però, senza spendere cifre esagerate, è riuscita a colmare questi vuoti con giocatori che continuano a sorprendere come Kvicha Kvaratskhelia o Kim Min-jae.

Al momento il Napoli è al comando della Serie A insieme all’Atalanta, ma anche in testa al girone di Champions League davanti a Liverpool e Ajax con tre vittorie su tre partite giocate. Ieri è arrivata la pazzesca vittoria in casa dell’Ajax per 1-6, ma con una brutta notizia per Luciano Spalletti.

Infortunio Zielinski, problema al polpaccio e Roma a rischio

Un Napoli che si diverte e fa divertire quello visto fino ad ora. La squadra di Spalletti fa paura anche in Europa, con tre vittorie su tre in Champions League, spazzando via avversarie come Liverpool e Ajax. Proprio dalla partita di ieri però arrivano brutte notizie per Luciano Spalletti.

Infatti nell’intervallo del match contro i lancieri Piotr Zielinski non è rientrato in campo. Dopo aver segnato il gol del momentaneo 1-3 ha sentito un fastidio al polpaccio che ha portato Spalletti a sostituirlo con Ndombele. Proprio il club partenopeo ha fatto sapere del trauma contusivo al polpaccio destro e sicuramente nei prossimi giorni farà nuovi esami. Per ora il polacco però potrebbe essere in dubbio anche per il big match contro la Roma in programma tra due settimane.