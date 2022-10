Calciomercato, così fiutano il doppio colpo: Roma in allarme

Calciomercato Roma, intreccio in Premier League: il doppio colpo che spariglia le carte, ed apre nuovi scenari. Rebus da sciogliere.

Sebbene manchino ancora diversi mesi all’apertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato, sono tante le indiscrezioni che in queste ore stanno circolando senza soluzione di continuità.

Come riferito da Thiago Pinto nel corso della presentazione di Camara, i giallorossi non hanno alcuna intenzione di affondare il colpo per i tanti svincolati accostati alla compagine capitolina in questi giorni. Più probabile, dunque, che il GM della Roma riordini le idee in vista di gennaio, anche se la situazione legata agli slot (già pieni) degli extracomunitari, impone scelte meditate da parte dei giallorossi. Ad esempio, uno dei profili accostati da diverso tempo alla Roma è quello di Douglas Luiz: il brasiliano dell’Aston Villa è al centro di un tourbillon mediatico importante, in quanto fa gola a diversi club in giro per l’Europa.

Calciomercato Roma, l’Arsenal non molla Douglas Luiz

Sondato da Milan e Juventus, il pupillo di Gerrard ha molto mercato in Premier League. Oltre al Chelsea e al Liverpool – con i Reds che avrebbero provato ad ingolosire il club di Birmingham mettendo sul piatto uno scambio per Chamberlain – è l’Arsenal il club maggiormente intenzionato ad affondare il colpo. Secondo quanto riferito da football.london, i Gunners potrebbero decidere di acquistare sia Danilo che Douglas Luiz già a gennaio. Tuttavia, molto dipenderà dai tempi di recupero dall’infortunio di Mohamed Elneny, fermo ai box da diverse settimane. I londinesi hanno mosso passi concreti sia per il gioiello del Palmeiras che per il brasiliano dei “The Villans”, ma stanno tergiversando per capire con esattezza l’evolvere della situazione.

Né la Roma né la Juventus possono pensare di mettere le mani su Douglas Luiz a gennaio, avendo esaurito gli slot da destinare agli extracomunitari.