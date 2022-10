Calciomercato, ritorno alla Roma: Frattesi vuota il sacco

Calciomercato Roma, la rivelazione in diretta che fuga ogni tipo di dubbio: la conferma nel post partita è una sentenza.

Mancano poco più di 24 ore prima del ritorno in campo della Roma di José Mourinho, che all’Olimpico ospita il Lecce in una gara che i giallorossi dovranno essere molto bravi ad aggredire sin da subito, per incanalarla nei binari a loro più congeniali.

I capitolini dovranno combattere anche contro l’emergenza, che in questo scorcio di stagione sta creando non pochi grattacapi allo Special One. Dopo gli infortuni accorsi a Celik e Karsdorp, la Roma dovrà fare di necessità virtù sulle corsie laterali. Anche il centrocampo, privato sin dall’inizio della stagione di Wijnaldum, il cui rientro però è sempre più vicino, dovrà offrire garanzie importanti. Se Matic con il passare delle settimane è salito in cattedra, a suon di prestazioni esaltanti, diverso è il discorso per Cristante, che non sempre è riuscito a fornire segnali incoraggianti.

Calciomercato Roma, Frattesi allo scoperto

Non è escluso che Pinto possa entrare nell’ordine di idee di puntellare nuovamente il centrocampo in estate. Uno dei nomi che non è mai sparito dai radar giallorossi è quello di Davide Frattesi, al centro di un lungo tira e molla tra Sassuolo e Roma. La volontà del centrocampista era chiara, anche se i due club non sono riusciti a trovare la quadra definitiva. Autore di una stagione fin qui esaltante, impreziosita da ben tre reti, Frattesi ha chiosato così nel post partita di Sassuolo-Inter ai microfoni di DAZN: “Ultimo anno al Sassuolo? Io cerco di fare il massimo, poi queste sono cose che vedranno sia il mio procuratore che Carnevali. Meglio non parlarne altrimenti si arrabbiano. Sinceramente ho fatto un ritiro da schifo: sognavo di tornare a Roma, ma l’opportunità non si è concretizzata e ci sono rimasto male. Tuttavia, sono contento di essere rimasto, dopo essermi rimboccato le maniche.