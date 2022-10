Calciomercato, Roma e Juve spalle al muro: il KO ribalta tutto

Calciomercato Roma, piani giallorossi complicati: dall’Inghilterra potrebbero ritornare alla carica a stretto giro di posta.

Sebbene la sessione invernale di calciomercato sia ancora piuttosto lontana, è chiaro che gli addetti ai lavori siano già all’opera per scrutare eventuali opportunità. Intrecci ed indiscrezioni che potrebbero materializzarsi già a gennaio, dopo la sosta per i Mondiali.

Fino a quel momento, salvo clamorosi dietrofront, la Roma non dovrebbe ritornare ad operare sul mercato. Pinto ha già rispedito al mittente ogni possibile accostamento ai tanti svincolati che nelle scorse settimane erano stati accostati con una certa insistenza ai giallorossi. Il Gm dei capitolini dovrà chiaramente vagliare ogni mossa alla luce anche della situazione legata agli extracomunitari. La Roma, infatti, ha esaurito tutti gli slot, e a gennaio non può operare in tal senso. Questo è uno dei motivi per cui i giallorossi partono in seconda fila nella corsa a Douglas Luiz, centrocampista brasiliano in forza all’Aston Villa che non è mai realmente uscito dai radar.

Calciomercato Roma, il Liverpool pronto al blitz per Douglas Luiz

Tuttavia, per il mediano carioca potrebbero crearsi le premesse per una vera e propria asta. L’Arsenal – dopo aver provato ad affondare il colpo già lo scorsa estate – potrebbe ritornare alla carica a stretto giro di posta. Al di là dei timidi sondaggi esplorativi effettuati dai club italiani, che non hanno però mai seriamente affondato il colpo, Douglas Luiz ha mercato soprattutto in Inghilterra. I Gunners potrebbero vedersela con il Liverpool, che dopo l’infortunio di Arthur vuole puntellare il reparto con un nuovo tassello. Il brasiliano della Juventus, secondo le indiscrezioni riportate da The Athletic, dovrebbe sottoporsi ad un intervento chirurgico che lo farà stare fuori dai 3 ai 4 mesi.

Ecco perché come riportato dal dailycannon.com, i Reds potrebbero pensare ancora a Douglas Luiz, per il quale nei mesi scorsi erano arrivati a mettere sul piatto un’offerta di scambio con Chamberlain.