Calciomercato Roma, ‘allarme‘ Pellegrini: top club in agguato

Calciomercato Roma, fari puntati su Lorenzo Pellegrini: gli ultimi rumours che trapelano dalla Premier non possono essere trascurati.

Il fischio d’inizio di Roma-Lecce è sempre più vicino, con la compagine di Mourinho che vuole dare continuità al successo in rimonta ottenuto contro l’Inter, e ripartire dopo il KO patito in Europa League contro il Betis.

Servirà una prova sicuramente importante per i giallorossi, sotto tutti i punti di vista. Lo Special One potrà avere a disposizione anche Lorenzo Pellegrini, che ha recuperato dal fastidio che lo ha tediato negli ultimi giorni, ma che dovrà sicuramente essere centellinato per evitare ulteriori ricadute. Dall’Inghilterra, intanto, trapelano importanti indiscrezioni in merito al possibile interessamento del Chelsea nei confronti del capitano giallorosso che, non dimentichiamolo, è stato blindato dalla Roma con un contratto fino al 2026.

Calciomercato Roma, Chelsea su Pellegrini: lo scenario

Secondo quanto riferito dal “The Telegraph“, alla luce della situazione legata a Mason Mount, con il quale non è stato ancora raggiunto un accordo per il rinnovo del suo contratto in scadenza tra poco più di 20 mesi, il Chelsea avrebbe cominciato a vagliare diverse soluzioni per rimpolpare il centrocampo. Tra queste, nelle ultime ore stanno prendendo quota due possibili opzioni, con i londinesi che potrebbero sondare il terreno per Lorenzo Pellegrini e Yeremy Pino del Villarreal. Si tratta chiaramente – almeno per il momento – soltanto di idee e nulla più. Tracce che però potrebbero prendere quota soprattutto in estate.

La Roma ovviamente considera incedibile il proprio capitano, attorno al quale ruota il progetto tecnico della compagine giallorossa, ed avrebbe detto no ad offerte milionarie già in occasione della scorsa sessione estiva di calciomercato. Sappiamo, però, quanto possa essere rumorose le sirene dalla Premier. Ricordiamo che gli intrecci tra Roma e Chelsea potrebbero non essere finiti qui, visto che i Blues sono sempre più allettati all’idea di affondare il colpo per Abraham, il cui futuro è ancora tutto da scrivere.