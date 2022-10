Esonero immediato e sostituito scelto: vogliono De Rossi

Esonero immediato e sostituto già scelto. Vogliono Daniele De Rossi in panchina, ecco le ultime.

Conclusa la carriera da calciatore, è sempre difficile prendere una scelta circa il da farsi in una fase di carriera e di vita totalmente diversa rispetto a quella forse più bella e felice da vivere sul prato verde. Non si tratta di una ponderazione semplice, come i tanti esempi del passato più e meno recente. Basti pensare a Francesco Totti, bravo e intelligente a diversificare le entrate legate al culto della sua immagine e della sua conoscenza calcistica.

Discorso diverso quello invece di Daniele De Rossi, altra iconica e storica bandiera capitolina che, a differenza del 10, ha deciso di chiosare la propria lunga e gloriosa carriera coronando il grande sogno di mettersi in gioco in un campionato stimolante e affascinante come quello sudamericano.

Esonero immediato e De Rossi già scelto: le ultime in casa Spal

Daniele ha sempre maturato una certa volontà nel voler continuare sul prato verde la propria vita, intraprendendo una carriera da allenatore per la quale ha iniziato un iter in quel di Coverciano che gli ha già permesso di crescere vicino a Roberto Mancini. DDR dovrebbe adesso essere pronto ad una nuova avventura, come riferito da Gianluca Di Mario.

Lo storico 16 sarebbe stato infatti individuato dalla Spal come sostituto di mister Venturato, vicinissimo all’esonero dopo la sconfitta per 2-0 contr il Frosinone. Ci sono stati già dei contatti, alla luce della grande stima nutrita nei suoi confronti dal presidente Tacopina, già in passato sulle sue tracce. Alfredo Aglietti l’alternativa.