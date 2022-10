Euro 2024, oggi il sorteggio: doppio incubo per l’Italia

Oggi alle 12 l’Italia scoprirà le sue avversarie nel cammino di qualificazione per Euro 2024: due le squadre da evitare assolutamente

È ancora fresca la ferita della mancata qualificazione al Mondiale in Qatar per l’Italia. La squadra di Roberto Mancini dopo la sconfitta contro la Macedonia nei playoff, a Novembre vedrà dal divano per la seconda volta consecutiva il Mondiale. Una cosa mai successa prima, una pagina nera per il calcio italiano che ora deve rialzare la testa e rendere orgoglioso il popolo italiano.

Così gli azzurri possono provare a ripartire dall’Europeo che si giocherà nel 2024 in Germania. La competizione che vede proprio gli Azzurri come detentori del trofeo, oggi alle 12 svelerà le avversarie nel girone di qualificazione degli uomini di Mancini. Le squadre da evitare sono soprattutto due.

Euro 2024, oggi il sorteggio a Francoforte: rischio Inghilterra o Francia per l’Italia

Oggi inizia il cammino dell’Italia verso Euro 2024. Un appuntamento che gli Azzurri non possono assolutamente mancare dopo la mancata qualificazione al Mondiale in Qatar che si giocherà a Novembre. Alle 12 di oggi a Francoforte verrà effettuato il sorteggio del girone di qualificazione per l’Europeo in programma tra due anni, che sarà visibile su Rai 2 e Sky Sport.

L’Italia grazie al primo posto nel girone di Nations League sarà testa di serie e sarà inserita in un girone da cinque squadre. Ma i pericoli maggiori arrivano dall’urna numero due. Infatti l’Italia dalla seconda fascia rischia di incontrare una tra Francia e Inghilterra, oltre alla temibile Serbia. Speriamo che questa volta la dea bendata sia dalla parte dell’Italia. Queste la fasce per il sorteggio

Prima fascia: Italia, Spagna, Olanda, Croazia, Danimarca, Portogallo, Belgio, Ungheria, Svizzera

Seconda fascia: Francia, Inghilterra, Serbia, Galles, Scozia, Repubblica Ceca, Austria, Israele, Bosnia, Finlandia

Terza fascia: Ucraina, Norvegia, Romania, Svezia, Slovenia, Irlanda, Montenegro, Islanda, Albania, Armenia

Quarta fascia: Turchia, Georgia, Grecia, Kosovo, Macedonia del Nord, Bulgaria, Lussemburgo, Azerbaigian, Far Oer

Quinta Fascia: Slovacchia, Irlanda del Nord, Cipro, Bielorussia, Lituania, Gibilterra, Estonia, Moldavia, Lettonia

Sesta Fascia: Andorra, Lichtestein, San Marino.