Serie A, ci risiamo: nuovo esonero prima della partita con la Roma

Roma, la storia si ripete: si potrebbe concretizzare un nuovo esonero prima della sfida con i giallorossi. Lo scenario.

Il tour de force della Roma è entrato nella sua fase più calda, con i giallorossi che sia in campionato che in Europa League sono attesi da un filotto di impegni ufficiali che contribuirà a far capire con maggior precisione i reali valori della compagine giallorossa.

Contro il Lecce, Dybala e compagni hanno la grande occasione di rifarsi dell’immeritata sconfitta patita contro il Betis davanti al proprio pubblico, e dare continuità al successo in campionato ottenuto in rimonta sul campo dell’Inter. Una vittoria di carattere quella di San Siro. Simile per certi aspetti al successo in extremis della Salernitana, che è riuscita ad avere la meglio dell’Hellas Verona al 94′. Con questo successo, i granata hanno messo sempre più a repentaglio la posizione di Cioffi, la cui panchina traballa in modo sempre più pericoloso.

Hellas Verona sempre più a picco: ribaltone prima della Roma?

Traballa in modo sempre più vorticoso la panchina di Cioffi, dicevamo. Del resto, i 5 punti conquistati nelle prime 9 giornate sono oggettivamente un bottino troppo magro per gli scaligeri. I gialloblu nelle ultime stagioni si erano resi sempre protagonisti di annate importanti. L’anno scorso, ad esempio, il ribaltone in panchina aveva portato Tudor a sedersi sulla panchina dell’Hellas, pochi giorni prima della sfida con la Roma. A distanza di un anno, l’avvicendamento sulla panchina degli scaligeri potrebbe materializzarsi nello stesso mese in cui l’Hellas affronterà la Roma, con il match del Bentegodi contro i giallorossi in programma il 31 ottobre.

Ore di riflessione in casa Hellas: potrebbe essere già giunta al capolinea la fiducia ad interim concessa a Cioffi. Non sono esclusi colpi di scena a stretto giro di posta. Corsi e ricorsi storici…