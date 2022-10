Roma-Napoli, altro stop per Spalletti: si ferma un titolarissimo

Roma-Napoli, il titolarissimo di Spalletti lascia il campo anzitempo. Ecco cosa è successo e le ultime in vista della gara tra Mourinho e il grande ex certaldino.

Dopo la sconfitta europea contro il Betis di Pellegrini, i giallorossi sono attesi dalla sfida contro i gemelli cromatici allenati da Marco Baroni e affrontati lo scorso gennaio in Coppa Italia, conclusasi con la vittoria dei capitolini al termine di una partita non proprio facilissima. Resta adesso da comprendere quelle che saranno le reazioni di Dybala e colleghi, certamente delusi per quanto accaduto giovedì ma al contempo consapevoli di dover dare degna prosecuzione alla vittoria di San Siro, tenendo la scia delle big e, in particolar modo, del Napoli.

Quest’ultimo è attualmente primo in classifica, anche contro le previsioni iniziali dei più, sorpresi da un mercato come quello di Giuntoli, contraddistinto dall’epurazione di tanti big ma al contempo anche dalla sostituzione di questi ultimi con nomi meno altisonanti ma non per questo meno funzionali rispetto a quelli salutati in estate.

Roma-Napoli, infortunio per Rrhamani: esce durante la gara con la Cremonese

Senza pensare troppo al futuro o gettando lo sguardo al di là del proprio recinto, sottolineiamo come la grande priorità della Roma resti ad oggi quella di concentrarsi sulle proprie questioni, guardando in casa propria e ragionando step by step, consapevolmente dei propri limiti ma anche delle grandi qualità affidate da Pinto ad un gestore importante come José Mourinho. Quest’ultimo è adesso atteso dalla gara con il su citato Lecce, da affrontare al fine di mantenere un gap non troppo importante rispetto al podio.

Quest’ultimo è occupato attualmente dal Napoli, avversaria dei giallorossi il prossimo 23 ottobre presso lo Stadio Olimpico. In vista di tale partita, non sfugga quanto accaduto in questi minuti in quel di Cremona, sede dell’ennesima e rotonda vittoria di Simeone e colleghi. Quando il risultato era sull’ 1 a 2, i partenopei hanno perso per infortunio Rrhamani, uscito a pochi minuti dalla fine per un intervento che sembrerebbe avergli comportato una problematica al ginocchio.